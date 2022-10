AZ Turnhout stopt operaties en spoedopnames na kabelbreuk die database lamlegt

Deze middag heeft er zich er in Turnhout een kabelbreuk voorgedaan. Daardoor is de database van de elektronische patiëntendossiers bij het ziekenhuis AZ Turnhout gecrasht. "Operaties die bezig waren hebben we afgewerkt, maar we kunnen er geen nieuwe meer opstarten. We hebben de ambulances laten weten dat ze niet meer naar onze spoeddiensten moeten rijden. Die zijn gesloten. We kunnen geen nieuwe acute zorg opstarten", zegt Goedele Beckers van het AZ Turnhout aan Radio2.

"Het probleem is dat we geen toegang meer hebben tot de externe gegevens van patiënten in dat elektronisch dossier. Wie al in ons ziekenhuis ligt is veilig en krijgt alle nodige zorg. De medicatielijsten hebben we geprint", benadrukt Beckers. "We hopen op een snelle oplossing. De herstellingen zijn bezig. Daarna moeten we ons systeem heropstarten en opnieuw testen. Hopelijk lukt dat tegen morgenvroeg."