15 Genkse verenigingen die met dieren te maken hebben, vanaf nu samengebracht onder één dak

Beestig Genk ontstond in de schoot van de Genkse burgerbudgetten. Het groepeert 15 verenigingen die met dieren te maken hebben. Die vinden nu een onderkomen onder één dak in Driehoeven in Genk. Mensen kunnen er terecht met vragen rond het welzijn van mens en dier, voor een educatief aanbod rond huisdieren en voor allerlei activiteiten.

Het gebouw van "Beestig Genk" en de renovatie ervan kosten 285.000 euro, 100 000 euro is betaald via de burgerbudgetten van de stad Genk. In totaal 15 verschillende verenigingen krijgen zo eindelijk een onderdak of bijkomende huisvesting. Het gaat om de vzw’s BO, Zorgranch Stappen, Beestig Bezig, Beestig Wijs, Blindengeleidehondenschool, Xanuul, Dierenasiel Genk, Little Chinchilla, Sprinkel, Pups & Play, Kattitude, Kallie dierengedragstherapie, Harley’s hondenshop, Mau Kattencafé en Duivenbond De Eendracht Genk.