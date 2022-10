Bierbeek dooft straatverlichting al jaren om energie te besparen: "Zorgt niet voor meer onveiligheid"

Sinds 2017 wordt een groot deel van de straatverlichting in Bierbeek 's nachts gedoofd. Daarmee bespaart de gemeente jaarlijks een bedrag van 30.000 euro, wat in tijden van energiecrisis mooi meegenomen is. Nu steeds meer steden en gemeenten het voorbeeld van Bierbeek volgen, rijzen er vragen of de straatverlichting doven wel een goed idee is.