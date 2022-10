Realityster Kim Kardashian krijgt boete van 1,2 miljoen dollar voor verdoken cryptoreclame op Instagram 

Kardashian moet de toezichthouder 1,26 miljoen dollar betalen. Ze zal daarnaast ook meewerken aan een verder onderzoek en gaat de komende drie jaar geen reclame voor cryptomunten meer maken. "De zaak is een reminder dat als beroemdheden of influencers investeringsmogelijkheden promoten, dat niet betekent dat die producten voor iedereen de juiste investering zijn", laat de Veiligheids- en Uitwisselingscommissie van de SEC in een verklaring weten. "Ook moet het beroemdheden en anderen eraan herinneren dat het wettelijk verplicht is te melden dat en hoeveel ze ervoor betaald krijgen om reclame te maken."