Borgloon geeft opvallend veel geld uit aan energie: "10 procent van totale budget"

"Wij hebben waarschijnlijk het mooiste stadhuis van Limburg, maar het is een oud gebouw én het is beschermd", legt burgemeester Jo Feytons (Open VLD-Stroop) uit. "We mogen hier niet zo maar iets aan veranderen van de dienst Erfgoed. Zo hebben we hier dus nog enkel glas. Dus de koude kan zo gemakkelijk naar binnen. Maar omdat het gebouw beschermd is, kunnen we niets veranderen aan deze ramen. We kunnen wel aparte voorzetramen installeren langs de binnenkant, maar dat is voor ons onbetaalbaar."