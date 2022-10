Bpost stelt Jos Donvil aan als nieuwe CEO

Donvil was al sinds 2017 niet-uitvoerend bestuurder van Bpost en was in 2019 ook al kandidaat om CEO te worden. Hij werkte eerder in de telecomindustrie als CEO voor operator BASE en later VOO. Hij stond in 2021 ook kortstondig aan het hoofd van voetbalclub RSC Anderlecht.

Donvil volgt Jean Muls op die pas begin dit jaar werd aangesteld bij Bpost. De samenwerking met hem wordt stopgezet, zo laat het bedrijf vandaag weten.