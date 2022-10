Brandweer Brussel laat verkeer stilleggen voor lekkende LPG-tank van bestelwagen

LPG is een vloeibaar gas dat wordt gebruikt als brandstof voor voertuigen. Het gas is licht ontvlambaar. Gisteravond ontstond een lek in de tank van een bestelwagen aan een tankstation aan de Werkhuizenkaai. Uit veiligheid werd alle verkeer een tijd stilgelegd.

De brandweer van Brussel kwam ter plaatse om de situatie opnieuw veilig te maken, vertelt woordvoerder Walter Derieuw. "Die bestelwagen stond nog aan het benzinestation waar hij getankt had. Omdat het dicht bij een tramlijn, drukke verkeeras en de vroegmarkt van Brussel was, hebben we alle verkeer laten stil leggen. Dan hebben we de tank gecontroleerd laten leeglopen tot alle gevaar geweken was."