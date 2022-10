Brandweerzone Rivierenland waarschuwt voor schoorsteenbranden: "Gebruik de Zwitserse stookmethode" 

Het wordt kouder buiten en de energieprijzen zijn hoog. "We merken dat heel veel mensen dus teruggrijpen naar hout", zegt Jan Anné, kapitein bij de Brandweerzone Rivierenland. "Daarom willen we nu tips geven om veilig te stoken en om schoorsteenbranden te voorkomen. We zien die toch geregeld terugkomen in het najaar. Zulke branden ontstaan wanneer er een slechte ontbranding is in de kachel en rook niet volledig verbrandt. Die gaat zich dan afzetten tegen de wanden van de schoorsteen, in het rookkanaal. Die vuiligheid kan bij hoge temperaturen opnieuw vuur vatten en zo ontstaat een klassieke schoorsteenbrand."

Om tot een goede verbranding te komen, raadt de brandweer de Zwitserse stookmethode aan.