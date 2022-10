België heeft meeste leerlingen in buitengewoon onderwijs van heel Europa: hoe komt dat?

Voor de toename van het aantal kleuters in het buitengewoon onderwijs zijn er specifieke verklaringen. Zo zijn de criteria veranderd om tot type 2 (verstandelijke beperking) te worden gerekend, weet Stefan Grielens, voorzitter van de CLB’s. “De groep die in aanmerking komt, is groter geworden”, zegt hij daarover. Anderzijds schat Grielens in dat door de coronacrisis mogelijk meer kinderen sneller naar het buitengewoon onderwijs worden doorverwezen.

Toch is er ook een bredere verklaring nodig. Een klein beetje geschiedenis toont aan waarom we in Vlaanderen veel meer dan andere regio’s inzetten op aparte scholen voor kinderen met buitengewoon onderwijs. Zo werd in 1953 al een wet ingevoerd waardoor er speciale scholen en leergangen kwamen voor wat toen nog “lichamelijk en geestelijk geremden” werd genoemd.

Maar de echte verankering van apart buitengewoon onderwijs kwam er in de jaren 70, toen de verschillende types buitengewoon onderwijs in het leven werden geroepen. Onderzoeker inclusie aan de AP-hogeschool in Antwerpen Beno Schraepen zegt dat toen “de idee van onmogelijkheid” is ingevoerd: vanaf een bepaald niveau van een beperking is het onmogelijk om in een gewone school mee te draaien.