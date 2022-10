Burgemeester van Hoeselt trekt aan de alarmbel: "Gemeente zit in financiële problemen"

In de energiebevraging bij de Vlaamse en Brusselse burgemeesters vroeg Radio2 ook naar de inspanningen die gemeentebesturen zelf nog willen doen voor de inwoners, tijdens deze energiecrisis. Maar burgemeester Werner Raskin zegt dat daar in Hoeselt helemaal geen ruimte voor is. "De gemeente zit zelf in financiële problemen. Want het gaat niet alleen om energieprijzen die stijgen. Alle facturen, alle uitgaven zijn met 10 procent gestegen. En de lonen van onze 120 personeelsleden zijn fors gestegen. Voor een kleine gemeente als Hoeselt is dit heel moeilijk."