Burgemeester van Tessenderlo doucht minder vaak, om energie te sparen: "Maar ik was me wel elke dag!"

"Ik was me wel elke dag", vertelt burgemeester Karolien Eens. "Maar ik douche niet elke dag. Vroeger ook niet, wel twee of drie keer per week. Mijn man douchte wel elke dag. Maar omwille van de hoge energieprijzen proberen we daar nu wat op te letten." Niet elke dag douchen, is trouwens iets wat dermatologen toejuichen.