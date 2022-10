De Heuvellandse Soepkarre trekt opnieuw door de straten: "Proberen inwoners uit hun sociaal isolement te halen"

Vanaf vandaag kunnen de inwoners van Heuvelland een kopje soep verkrijgen aan "De soepkarre". Elke week trekt de kar naar een ander dorp in Heuvelland. De soep wordt telkens vers gemaakt door De Pelgrim, het dagcentrum voor mensen met een beperking van vzw Vondels. "We merkten dat er na corona meer nood was om de inwoners uit hun sociaal isolement te halen", reageert Hannelore Creus van de seniorendienst.

Het is niet toevallig dat de soepkar vandaag vertrekt. "Want we zitten middenin de "tiendaagse van de geestelijke gezondheid" en sociaal contact is één van de belangrijkste aspecten voor onze emotionele gezondheid", reageert Hannelore. "Daarnaast zetten we ook in op gezonde voeding. Door soep uit te delen hebben we die twee vliegen in één klap."