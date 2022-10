De Lijn zoekt 25 nieuwe buschauffeurs in Oost-Vlaanderen: "Willen werkdruk van chauffeurs verlichten"

"Momenteel kunnen we alle lijnen in Oost-Vlaanderen nog net invullen, maar ze staan wel onder druk", legt woordvoerder van De Lijn Frederick Wittock uit. "Daarom zijn we in Oost-Vlaanderen op zoek naar 25 chauffeurs. Om de werkdruk van de chauffeurs te verlichten, maar ook voor de passagiers, omdat we er dan in slagen om alle ritten zo goed mogelijk in te vullen."

Vooral in de regio rond Gent zitten ze krap. "Er is altijd wel een druk om voldoende mensen voor handen te hebben om alle lijnen volledig te kunnen bedienen. Dat heeft te maken met alle soorten verlof, ook ziekteverlof, en met een correcte invulling van al onze ritten."