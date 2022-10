Verdachten campingmoord Middelkerke schuldig bevonden aan moord

De drie verdachten wilden het lichaam van de Oostendenaar in de caravan ernaast in brand te steken, maar dat was mislukt. Na de moord belde één van de drie verdachten een bevriend paar uit Namen op, om het lichaam weg te brengen. Maar de politie hield hen tegen tijdens een routinecontrole. En zo kwam de moord per toeval aan het licht. Het paar werd eerder al veroordeeld. Eén van hen kreeg een werkstraf, de andere 15 maanden cel.

Eén van de verdachten had al toegegeven dat hij de keel van het slachtoffer heeft overgesneden. De andere twee probeerden hun mededaderschap tevergeefs te betwisten. Nu starten de debatten over de strafmaat. Voor moord riskeren de beschuldigden levenslange opsluiting.