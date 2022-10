Deense koningin zegt "sorry" nadat ze 4 kleinkinderen prinselijke titel heeft afgenomen, "maar soms moet je moeilijke beslissingen nemen"

Maar het is duidelijk dat die communicatie met prins Joachim over de beslissing problematisch is verlopen. Joachim bleek in snelheid te zijn genomen en liet weten dat zijn kinderen "in de war, bedroefd en in shock zijn". En dat beseft koningin Margrethe nu. "Ik heb de mate waarin mijn jongste zoon en zijn familie zich getroffen zouden voelen onderschat. Dat maakt veel indruk op mij, en dat spijt me", klinkt het in een mededeling.



"Niemand mag eraan twijfelen dat mijn kinderen, schoondochters en kleinkinderen mijn grote vreugde en trots zijn. Ik hoop dat we nu als familie de rust kunnen vinden om onze weg door deze situatie te vinden."

Desalniettemin blijft de Deense koningin bij haar beslissing die ze naar eigen zeggen noodzakelijk acht om het koningshuis klaar te maken voor de toekomst. "Dat betekent dat er soms moeilijke beslissingen moeten genomen worden. Het zal altijd moeilijk zijn om daar een juist moment voor te vinden." De "sorry" van koningin Margrethe lijkt dus tegelijk een beetje op een vorstelijke versie van "sorry not sorry".