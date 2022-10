Fotoproject Dogs of Deurne: "Honden en hun baasje zorgen voor verbinding"

Aan de hand van QR-codes kunnen voorbijgangers een interview met de hondeneigenaar horen en ontdekken wat het verhaal is tussen het baasje en de hond. Zo staat Vera samen met haar hondje Pip op de foto, aan de hondenweide Bosuil, tegenover het voetbalstadion van Antwerp. "Toen zij bij ons kwam, was zij 4 maanden oud. Ze was zo klein en nietig, het leek wel het pitje uit een appel. Wij hebben daar het Engelse "pip" van gemaakt. Ze is een mengeling van een Mechelse herder en een Spaanse galgo. Ze komt uit een asiel in Spanje. Haar moeder en broertjes en zusjes werden geadopteerd, maar niemand wilde Pip omdat ze haar tijgervacht niet mooi vonden", vertelt Vera bij Radio 2.