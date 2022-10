Drie rijhuizen onbewoonbaar na zware brand in Boechout

De brand ontstond in een woonhuis in de Alexander Franckstraat in Boechout. "Een drama. Er is brand ontstaan in een woonhuis en drie andere huizen zijn ook getroffen", vertelt burgemeester Koen T'Sijen (PRO Boechout&Vremde). "Gelukkig zijn er geen slachtoffers en is de brand onder controle. De brandweer is nu nog aan het nablussen."