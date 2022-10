Europees Mensenrechtenhof veroordeelt België in euthanasiezaak: "Controlecommissie niet onafhankelijk genoeg"

Volgens de man schoot België namelijk tekort in het beschermen van het leven van zijn moeder en gebeurde er geen grondig onderzoek naar haar euthanasie. Het EHRM volgt hem nu gedeeltelijk. Volgens het Hof is er evenwel niets mis met het wettelijke kader vooraleer een euthanasie wordt uitgevoerd en werd de euthanasie zelf in deze zaak ook correct uitgevoerd. Maar het Hof ziet wel een probleem bij de controle achteraf.

Het Europees Hof voor Mensenrechten vindt dat er niet genoeg procedurele garanties zijn dat de Evaluatiecommissie onafhankelijk kan oordelen. Dat komt omdat in de commissie ook professor Wim Distelmans zit, die de euthanasie op de vrouw destijds heeft uitgevoerd. Het Hof komt tot die conclusie los van het feit of professor Distelmans al dan niet effectief invloed zou hebben gehad op het oordeel van de Commissie, is te lezen in het arrest. Verder vindt het Europees Hof ook dat het strafonderzoek te lang heeft geduurd.