"Elk schip is een oorlogsschip": professor Holslag waarschuwt voor rol van Chinese maritieme sector in Belgische havens

Ook in de haven van Antwerpen en Zeebrugge zijn erg veel Chinese bedrijven actief. "We moeten ons daarvan bewust zijn. Ze controleren geen stukken grond, ze bezitten die havens niet, maar door Chinese investeringen zijn onze havens wel erg afhankelijk van die rederijen. De grootste containerterminal in de haven van Antwerpen hangt voor meer dan 80 procent af van COSCO Shipping."

Met de inval van Rusland in Oekraïne werd het pijnlijk duidelijk dat we erg afhankelijk zijn van Russisch gas. De energieprijzen stijgen tot ongekende hoogtes. Volgens Holslag moeten we daar ook rekening mee houden als we in de richting van China kijken. "Wij moeten kijken naar onze eigen belangen en leren uit wat er gebeurd is in Oekraïne. We gaan heel erg veel schepen moeten bouwen die we nodig hebben voor onze strategische economie. We hebben niet langer de scheepswerven om dat te doen. We moeten de kwetsbaarheid van China afbouwen nu dat nog kan."