"Elon Musk koopt Twitter dan toch voor originele biedprijs"

Musk probeert al maanden onder de overname van Twitter uit te komen, een deal die hij in april ondertekende. Enkele weken na de bekendmaking ervan leek hij zelfs al terug te willen komen op de deal. Hij argumenteerde dat Twitter hem misleid had over het werkelijke aantal gebruikers en het aantal automatische, niet reële accounts. Dat aantal is van invloed op de winstgevendheid van Twitter, omdat dergelijke accounts niet reageren op advertenties.