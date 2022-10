Evaluatie van afvalophaling Optimo in Limburg: "80 procent van gebruikers tevreden, veel minder in Diepenbeek en Genk"

"Als we de eerste zes maanden van dit jaar bekijken, zien we vanaf maart een duidelijke daling van de hoeveelheid afval die we ophalen", zegt Ilse Luyaperts van Limburg.net. "We hadden tijdens de eerste maanden van het nieuwe ophaalsysteem wat problemen. Daardoor is er over de 6 maanden een lichte stijging van de hoeveelheid huisvuil, maar sinds maart is er duidelijk een dalende trend te zien."

"We zien ook dat de hoeveelheid apart ingezameld keukenafval stijgt. We hadden 5 kilogram per inwoner per jaar vooropgesteld", gaat Luypaerts verder, "want we willen keukenafval uit het huisvuil halen. We willen eigenlijk dat mensen keuken-en tuinafval zoveel mogelijk zelf composteren of opnieuw gebruiken en, als dat niet lukt, tenminste correct sorteren. De vuilzak voor keukenafval is veel goedkoper dan die voor huisvuil, dat moet een stimulans zijn. Het afval wordt daarna ook anders verwerkt. Huisvuil wordt verbrand maar keukenafval wordt verwerkt tot biogas."