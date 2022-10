Minister Van Quickenborne investeert 2,25 miljoen euro in forensische geneeskunde

In UZ Leuven werken drie wetsartsen en twee wetsartsen in opleiding. Jaarlijks gaan zij 700 keer ter plaatse bij een overlijden, en voeren ze 200 autopsies uit. Voor wetsarts Wouter Van Den Bogaert (UZ Leuven) is de investering welgekomen. "Het is een broodnodige eerste stap. Met het geld kunnen we ons huidig kwaliteitsniveau in stand houden en hopelijk nieuwe jonge collega's aantrekken."

Ook de opleiding van huisartsen en MUG-artsen moet beter volgens de minister, want zij zijn het die als eerste moeten aangeven of een overlijden mogelijk in verdachte of ongewone omstandigheden heeft plaatsgevonden. Miniscule puntbloedingen in de ogen kunnen bijvoorbeeld wijzen op wurging als doodsoorzaak: het is belangrijk dat een huisarts weet heeft van dergelijke indicaties.

Het geld wordt via een projectoproep geïnvesteerd. Tegen 2024 zouden er twee expertisecentra moeten komen, een in Vlaanderen en een in Wallonië. De centra zullen ook nauw samenwerken met de parketten, die het gerechtelijk onderzoek verder voeren. Bedoeling is om op termijn vijf expertisecentra op te richten, die het hele land moeten afdekken.