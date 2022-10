Franse televisie is gestart met "weerbericht" voor elektriciteitsverbruik: is dat ook iets voor ons? 

Toch is een "stroombericht" in het weerbericht niet zo nieuw als het misschien lijkt. Nog maar enkele jaren geleden hebben onze weermannen en -vrouwen wél de vraag gekregen om iets soortgelijks in het weerbericht te integreren. Dat was het geval in 2018, toen 6 van de 7 kernreactoren in ons land stillagen en er een zogenoemd afschakelplan was ontwikkeld dat in geval van nood in werking had kunnen worden gesteld.

"Van Binnenlandse Zaken hebben we toen de vraag gekregen om in het weerbericht te werken met kleurcodes, vergelijkbaar met wat nu in Frankrijk gebeurt", zegt Frank Deboosere. "Maar we hebben die gelukkig nooit moeten gebruiken."