Geen grote schermen tijdens WK voetbal: steeds meer Franse steden boycotten WK in Qatar

Vandaag heeft ook hoofdstad Parijs bekendgemaakt dat er geen grote schermen komen. Pierre Rabadan, schepen van Sport, voert verschillende redenen aan waarom er "geen sprake kan zijn" dat Parijs fanzones met grote schermen inricht. De stad heeft ecologische en sociale bezwaren tegen het WK in Qatar, en vindt daarnaast ook de timing, in de maand december, problematisch. Zeker in de huidige omstandigheden: nu de Fransen wordt gevraagd energie te besparen, lijken vertoningen in de buitenlucht geen goed idee".



Dat ook Parijs op die manier het WK in Qatar boycot, is opvallend. Paris Saint-Germain, de voetbalclub van de stad, is in handen van Qatar Sports Investments. "We hebben zeer constructieve relaties met de club en zijn entourage, maar dat belet ons niet om het te zeggen wanneer we niet akkoord gaan", zegt Rabadan.