Correspondent Geert Groot Koerkamp: "Oekraïne kan streven naar bevrijding, in Rusland is er geen licht aan het einde van de tunnel"

"Tientallen miljoenen mensen kijken er al 20 jaar naar de staatstelevisie, ze leven zonder onafhankelijke media en je merkt dat heel veel Russen een slecht idee hebben van wat er in eigen land en in de wereld gebeurt, ze begrijpen ook slecht wat er eerder in Oekraïne gebeurd is, bijvoorbeeld in 2014 met het referendum op de Krim. Maar nu is er wel een enorme onzekerheid over hun eigen situatie. De oorlog is nu letterlijk de huiskamers binnengekomen terwijl die voor 21 september ver weg was. Mensen geloven de overheid veel minder, er is maandenlang gezegd: er komt geen mobilisatie en uiteindelijk kwam die toch. Maar die onrust betekent ook niet dat die mensen in opstand komen of dat er meteen een massale tegenbeweging opstaat tegen Poetin."