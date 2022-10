Mechelen viert oudejaar voortaan met geluidsarm vuurwerk

Vlaams minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts (N-VA), gaf alle steden en gemeenten al in 2017 het advies om geluidsarm vuurwerk in te voeren. "Toen was er nog wat denkwerk over hoe we dat zouden aanpakken", vertelt schepen Vanmarcke. "Nu is er meer technologie en is het makkelijker te organiseren dan vijf jaar geleden."

Eerder besliste de stad al op de Vlaamse en de Nationale feestdag, 11 en 21 juli, geen vuurwerk meer af te steken.