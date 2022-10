Gemeenteraad Geetbets vergadert vanaf nu bij 16 graden

Ook in de sporthal zal het voortaan 16 graden zijn, in het kinderdagverblijf blijft het wel 21 graden. Geetbets onderhandelt ook met buurgemeente Lubbeek over het doven van de straatverlichting 's nachts. We doen gewoon een extra trui aan voor de gemeenteraad, zegt schepen Chris Jamar (open VLD) : "De kantoorgebouwen van het gemeentehuis en de bibliotheek verwarmen we tot 20 graden. En voor die ene vergadering met de hele gemeenteraad per maand houden we op het 16 graden en een extra trui of jas. Per graad die je lager zet, bespaar je zeven procent energie, dus dat gaan we zeker doen."