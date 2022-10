Gemeenteschool Lombardsijde sluit bij gebrek aan leerlingen en wordt kinderopvang in de plaats

Het leerlingenaantal in 't Lombartje is al jarenlang te laag. Daarom werd beslist om de gemeenteschool te sluiten. Dit schooljaar blijft de school in Lombardsijde met haar 33 leerlingen onder de kritische drempel van 40 kinderen over alle leerjaren heen. Dat werd onlangs vastgelegd door het ministerie van Onderwijs. Met amper tien kinderen in het kleuteronderwijs valt het ver onder de vereiste minimumdrempel van zestien kleuters.

De negen leerkrachten werden gisteren op de hoogte gebracht. "De meeste leerkrachten zijn vast benoemd en krijgen een plek in een andere school van Middelkerke", reageert schepen van Onderwijs Natacha Lejaeghere (LDD). "De leerlingen kunnen terecht in de vernieuwde school "De Duinpieper" in Westende, daar niet ver vandaan. We willen graag elke ochtend alle leerlingen die in Lombardsijde wonen gezamenlijk naar Westende brengen. We gaan ook kijken om nu al activiteiten te organiseren met de twee scholen samen zodat ze elkaar al wat leren kennen."