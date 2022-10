Gent onderhandelt met Fluvius over apart plan voor straatverlichting: "Lichten kunnen 's nachts niet altijd uit in levendige stad"

De lichten gewoon doven tussen 23u00 en 05u00 is voor een stad en Gent geen optie. "We zijn een levendige stad met heel wat inwoners, bezoekers hebben de grootste populatie studenten van Vlaanderen", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). De stad kan bijvoorbeeld niet zomaar in de studentenbuurt de lichten uit doen op donderdagnacht, een traditionele uitgaansavond. "Ook de sociale veiligheid is belangrijk, mensen mogen zich niet onveilig voelen omdat het wat vaker donker is. We moeten daarover overleggen met de politie."