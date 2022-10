Gent start met campagne voor betere winkelervaring tijdens energiecrisis én steun voor bedrijven

“Deze campagne komt er op vraag van de winkeliers”, verklaart schepen Sofie Bracke (Open VLD). “Het is een symbolische investering die moet tonen dat het voor iedereen moeilijk is. We gebruiken de typische Gentse humor, maar we zijn niet naïef.” De campagne is één facet om de handelaars te steunen, maar er komen ook andere maatregelen.