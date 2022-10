Gent verheldert parkeerbeleid na kritiek op verkorte parkeertijd: “Tweede ticket kopen kan meteen na een eerste”

In Gent geldt vanaf maandag 3 oktober een nieuw parkeerbeleid. Dat betekent onder meer dat er in bepaalde zones minder lang geparkeerd mag worden. Tegen de beslissing om de parkeertijd te beperken, tot 5 uur in de oranje zone, kwam kritiek van ondernemers. Gemeenteraadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) wilde weten of de stad met oplossingen komt. De stad verduidelijkt dat dit niet nodig is omdat langer parkeren wél kan als de automobilist meteen na het eerste parkeerticket een tweede koopt. “Er hoeft geen wachttijd tussen te zitten én het kan ook van op afstand met een app”, verklaart Watteeuw. “Het is een keuze om bezoekers zo af te raden om lang bovengronds te parkeren.”