Gentse cultuurhuizen gaan cultuur toegankelijk maken voor iedereen: "Tijdstip, taal en bereikbaarheid aanpassen" 

En die drempels zijn voornamelijk taal, mobiliteit en het tijdstip. "We zorgen dat de taal in de voorstellingen niet te moeilijk is. De cultuurhuizen zijn ook allemaal bereikbaar, zodat iedereen er gemakkelijk geraakt. De voorstellingen zijn ook niet te laat 's avonds, zodat de mensen thuisgeraken."

Door die drempels weg te werken, hoopt vzw Enchanté dat iedereen de mogelijkheid krijgt om te genieten van cultuur. "We gaan de boekjes verspreiden bij onze sociale partners en bij de juiste doelgroep. We hopen natuurlijk dat burgers nog altijd een uitgesteld ticket aankopen als traktatie voor iemand die het minder goed heeft. En dan hopen we die laatste via infosessies te overtuigen om erop in te gaan en wat cultuur te komen opsnuiven."