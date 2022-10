Gentse danscafés willen vast meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in het centrum, maar wachten op geld van de stad

Claes wil op heel korte termijn ook stewards op de Vlasmarkt. "Het bedrijf FlowGent, dat in de studentenbuurt actief is, heeft een nieuw team klaar dat meteen kan beginnen", zegt Claes."Het enige probleem zijn de centen. De stad is ermee bezig, maar eigenlijk had dit er al moeten zijn aan de start van het nieuwe academiejaar." De dekenij benadrukt dat ze begrip heeft voor de budgettaire situatie in de stad, maar hoopt toch dat project steun gaat krijgen.