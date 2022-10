Grote rampenoefening in centrum Putte bootst aanrijding na tijdens wielerwedstrijd

De keuze voor een wielerwedstrijd is niet toevallig. "We hebben dat thema gekozen omdat er heel veel wielerwedstrijden zijn in de ruime omgeving, en Putte werkt samen met andere gemeentes rond noodplanning. We wilden ons voorbereiden op hoe dat in het echt zou verlopen. De oefening zal nu nog verder worden geëvalueerd", zegt Audrey Bertens, noodplanningcoördinator.