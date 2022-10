Haïti verzinkt in totale chaos: "Burgeroorlog met lage intensiteit"

Haïti omvat de westelijke helft van het Caraïbische eiland Hispaniola. Er wonen iets meer dan 11 miljoen mensen. De meesten zijn afstammelingen van zwarte slaven die daar in de 17e en 18e eeuw door Franse kolonisten werden naartoe gevoerd. Het land werd in 1804 onafhankelijk na een van de weinige succesvolle slavenopstanden en was daarmee na de Verenigde Staten het tweede onafhankelijke land in Amerika.

Daarna is Haïti verzeild geraakt in een eindeloze reeks staatsgrepen en oorlogen waardoor het erg verarmd is. Het is nu het armste land in de Amerikaanse sfeer en politiek schommelt het tussen dictaturen en chaos. De VS is een aantal keer militair tussenbeide gekomen -de laatste keer in 1994- maar zonder blijvend succes.