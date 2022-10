Herentals roept inwoners op grafstenen schoon te maken op ecologische manier

De stad merkt dat nabestaanden vaak bleekwater of andere chemische, schadelijke producten gebruiken en dat is verboden. "We zien dat aan de lege verpakking in de vuilnisbakken en willen dat graag anders zien. Bleekwater is schadelijk voor de omgeving, voor planten en bomen. In een klimaatcrisis willen we de inwoners dan ook aanmoedigen om beter te doen."