Felle kritiek op uitspraak van Liesbeth Homans (N-VA) over kinderopvang: zijn onze politici "wereldvreemd"? 

Toch draait de discussie volgens Patrizia Zanoni, hoogleraar aan de School voor Sociale Wetenschappen (UHasselt), niet alleen rond sentiment. "Er is genoeg cijfermateriaal dat de onevenredigheid tussen vrouwen en mannen op vlak van kinderzorg toont.” Ze verwijst daarbij naar de cijfers van deeltijds werk: in 2021 werkte 40,2 procent van de werkzame vrouwen deeltijds, tegenover 11,6 procent van de mannen.

"Er is aangetoond dat deeltijds werken vaak een directe link heeft met een zorgfunctie binnen een familie", gaat Zanoni verder. "Vaak zorgen deeltijds werkzame mensen dus voor een naaste. Een kind, maar dat kan ook een ouder(e) of iemand met een beperking zijn."

"Er is al een gesprek gaande in de maatschappij om de zorg meer gelijk te trekken, zeker in vergelijking met vorige generaties. Maar de kloof is nog steeds heel groot, waardoor de crisis in de kinderopvang wel degelijk een disproportionele impact heeft op moeders."