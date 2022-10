Hotel Imperial in Oostende gaf volledige inboedel gratis weg: "Bedden en televisies waren het populairst"

Hotel Imperial in Oostende zette gisterenochtend de deuren open, niet om gasten te ontvangen, maar om zich te laten leegroven. Het hotel gaat renoveren en daarom moest de hele inboedel de deur uit. "We hebben sociale organisaties gecontacteerd, maar we kregen weinig gehoor", reageert hoteluitbater Xavier Vercaemst. "Daarom hebben we de kracht van sociale media eens uitgeprobeerd. Dat was overweldigend."

In totaal kwamen zo'n 200 mensen langs. "De bedden, matrassen, donsdekens en televisies waren heel populair en als eerste weg." Er kwamen niet alleen opkopers langs. "We vreesden dat we alle spullen op tweedehandssites zouden terugvinden, maar ik heb de indruk dat de mensen die langskwamen de spullen ook zelf zullen gebruiken."