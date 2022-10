KCE: "Zorgsysteem moet evolueren naar geïntegreerde zorg"

Op basis van het consultatieproces werden er drie prioriteiten geïdentificeerd. Ten eerste is het noodzakelijk om een duidelijk beleidskader te definiëren. De stakeholders pleiten voor een interfederale samenwerkingsovereenkomst waarin alle beleidsniveaus hun verschillende initiatieven coördineren en de hervormingen en andere initiatieven die ze willen doorvoeren definiëren. Het Interfederaal Plan voor Geïntegreerde zorg moet dienen als motor voor de transitie naar een meer geïntegreerde aanpak van de zorg, een transitie die zowel door de diverse bevoegde overheden als het brede zorg- en welzijnslandschap gedragen wordt.

Daarnaast moet de zorg georganiseerd worden in geografische zones. Er moet een multidisciplinair netwerk rond de patiënt worden gevormd met actoren uit preventieve, somatische en geestelijke gezondheidszorg, maar ook uit de sociale sector en de sector van de gezins- en familiehulp. De noodzaak aan een gezamenlijk elektronisch patiëntendossier dringt zich dan ook op.

De derde prioriteit is de hervorming van het huidige financieringssysteem, dat hoofdzakelijk gebaseerd is op volume (vergoeding per prestatie). Hoewel de verschuiving naar (meer) geïntegreerde zorg in theorie op lange termijn tot een "return on investment" zou kunnen leiden, is het een illusie te denken dat de uitvoering van meer inzet op multidisciplinariteit, ondersteuning eerste lijn, financiële hervormingen op korte termijn budgetneutraal zal zijn. De onderzoekers benadrukken zelfs dat een belangrijke initiële investering waarschijnlijk nodig zal zijn.