Kerken verwarmen wordt onbetaalbaar voor gemeentes: "Extra energieheffing voor wie concert in kerk organiseert"

Overal denken kerkfabrieken na over lagere temperaturen. "In de Mechelse kathedraal gaan we de basistemperatuur met 2 graden laten zakken tot 10 à 12 graden. Bij vieringen wordt dat 16°C in plaats van 18°C", zegt Bram Van der Auwera van de Sint-Romboutskathedraal aan Radio2. "Dat is ook nodig. Onze energiefactuur schommelde rond de 40.000 euro per jaar. Nu gaat dat maal drie. Gelukkig hebben we in de kathedraal een kleine afgesloten kapel voor een 50-tal gelovigen. Daar wordt het wel nog 18 graden."

Ook kleinere kerken zoeken oplossingen. "Zo lang we kunnen, zullen we de verwarming niet opzetten", zegt Norbert Wauters, deken in de Zuiderkempen. "Ik ga ook dekentjes in de kerk leggen voor de misgangers en heb hen al gezegd een dikke trui aan te trekken. Bovendien bundelen we de krachten. In de regio Mol en Balen is er afgesproken dat niet iedereen een allerheiligen- of kerstviering zal organiseren."