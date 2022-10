Familie van doodgeschoten Yannick V. dient klacht in wegens doodslag: "Onbegrijpelijke actie van de politie doet vele vragen rijzen"

De familie van Yannick V. (36) uit Merksem, die vorige week werd doodgeschoten door de politie tijdens een huiszoeking, gaat klacht met burgerlijke partijstelling indienen wegens doodslag.

"Zijn ouders en zus hebben heel veel vragen rond de omstandigheden waarin alles is gebeurd. Het is klassiek dat er een onderzoek wordt opgestart naar aanleiding van dergelijke feiten, en wij willen daar als partij in betrokken zijn", aldus advocaat Johan Maes. "We willen het onderzoek volgen en in staat zijn om eventueel aanvullend onderzoek te vragen. Het is heel erg belangrijk dat er duidelijkheid komt: wie heeft geschoten, wie schoot als eerste, hoeveel schoten zijn er afgevuurd, waarom is men in die omstandigheden binnengevallen? Dit soort zaken zijn heel erg vaag en onduidelijk, en moeten opgehelderd worden."