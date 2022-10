Klantenstop bij energieleverancier Bolt in Brussel wegens te veel wanbetalers

Tegen het einde van het jaar wil het bedrijf een tijdelijke balans opmaken. De klantenstop, die overigens ook in Wallonië geldt, maar niet in Vlaanderen, is tijdelijk. Hoe lang het bedrijf die maatregel wil aanhouden is nog niet duidelijk. "Het is spijtig om dit te zeggen, maar we stellen vast dat er meer wanbetalers zijn in die regio's", zegt Janssens. "De boodschap aan de overheid is dan ook: doe er iets aan."



De klantenstop heeft geen impact op bestaande klanten. Zij kunnen nog steeds een nieuw contract afsluiten, ook als zij bijvoorbeeld van Vlaanderen naar Brussel verhuizen. Wel zullen bestaande klanten deze week nog een bericht krijgen van Bolt met de vraag om het maandelijkse voorschotbedrag te verhogen. "Mensen betalen een bepaald voorschotbedrag, maar we zien dat het met de huidige prijzen onvoldoende is. We willen vermijden dat er bij de eindafrekening een grote shock volgt."