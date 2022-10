Koning Filip wandelt door Stiemervallei in Waterschei, omdat hij ecologische en sociale belangrijk vindt in het project

Net het ecologische én het sociale dat de natuur kan betekenen, trekt de Koning aan in dit project, vertelt schepen Toon Vandeurzen (CD&V). Onder meer in de waterproblematiek is hij geïnteresseerd. "We zitten hier met grote overstorten in die Stiemerbeekvallei, waardoor al het water dat mensen doorspoelen terecht komt in overstorten, waardoor het water van de beek vervuild wordt. Wij zullen nu ook een parallelle waterstroom gaan creëren waar het water weer kan meanderen en infiltreren in de grond, en zo kan de droogte wat teruggedrongen worden." De huidige Stiemerbeek is in Waterschei voor een stuk rechtgetrokken en gebetonneerd, daar kan het water dus niet in de grond dringen.