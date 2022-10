Hoe "gratis" kredietkaart van winkelketen je lang kan achtervolgen: "Begon met afbetaling voor laptop, 10 jaar later betaal ik nog steeds 270 euro af per maand"

“Tien jaar geleden kwam ik aan in België vanuit Kenia", zegt Beatrice Anyango* uit Zele. "Ik had geen werk of budget en begon aan een opleiding verpleegkunde. Voor school had ik een laptop nodig. Bij een elektroketen vond ik er één op afbetaling. Ik kon die 400 euro in schijven van 60 euro per maand afbetalen."

Beatrice dacht dat het daar bij bleef. "Twee weken later lag er een kredietkaart in mijn brievenbus. Ik kreeg zonder het te vragen een creditcard van Buyway waar 1.000 euro op stond." In eerste instantie gebruikte ze de kaart niet, maar wanneer ze enkele maanden later krap bij kas zat, probeerde ze 200 euro af te halen. Dat lukte.