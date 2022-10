Amerikaanse countryzangeres Loretta Lynn, bekend van hits als "Coal miner’s daughter" en "Fist city", overleden

Loretta Lynn, geboren als Loretta Webb, was een van de eerste vrouwelijke artiesten die in de jaren zestig en zeventig binnen het genre van de country de top wist te bereiken én te herdefiniëren. Lynn stond erom bekend het in haar muziek onverbloemd te hebben over onderwerpen als seksualiteit, geboortebeperking en echtscheidingen, maar ook oorlog en geloof – niet altijd even vanzelfsprekend in die tijd.

“Ze was een baanbrekende vrouwelijke singer-songwriter in de countrymuziek”, klinkt het bij de Amerikaanse muziekjournalist Robert Oermann in The washington post. “Haar liedjes werden gebracht vanuit een uitgesproken vrouwelijk perspectief en gingen over vrouwen zoals ze écht leefden. Dat was nooit eerder gedaan.”

Vooral haar eigen leven vormde een bron van inspiratie voor veel van die songs. Zo is “Coal miner’s daughter” een rechtstreekse verwijzing naar haar vader, die als mijnwerker de kost verdiende om zijn gezin van acht kinderen te onderhouden. In “You ain't woman enough (to take my man)” gaat het dan weer over haar man Oliver Lynn, met wie ze op haar 15e trouwde.

Ondanks zijn ontrouw en alcoholisme bleef het koppel 48 jaar samen. Ze kregen samen zes kinderen, waarvan drie nog voor zij 20 jaar was. “Dat ik zo snel moest opgroeien, heeft iets van me afgepakt”, schreef ze in haar autobiografie. “Maar het gaf me ook iets in de plaats: kracht.” Al was het niet alleen maar kommer en kwel: “Hij vond me specialer dan wie ook in de wereld, en liet me dat nooit vergeten. Hij was mijn zekerheid, mijn vangnet.”