Maasmechelen koopt iconische zaal Jagersborg

Er is alleszins nood aan een feestzaal in het centrum, volgens de burgemeester. "We hebben al heel wat gemeenschapscentra gebouwd, zoals in Kotem en er komt nog eentje bij in Uikhoven, maar Mechelen-Centrum is het grootst. We hebben er heel wat verenigingen die nu in de parochiezaal terecht konden, maar dat is niet ideaal, we moeten een gemeenschapscentrum bouwen dat voldoet aan alle noden." Terwingen hoopt dat het in najaar 2024 klaar zal zijn.