Massemensteenweg in Wetteren weer open op 19 oktober

De Massemsesteenweg is vanaf het Dorpsplein tot de Brusselsesteenweg afgesloten voor verkeer in beide richtingen. Bewoners van dat stuk van de Massemsesteenweg mogen wel door. Voor ander verkeer is er een plaatselijke omleiding langs de Lambroekstraat. Doorgaand verkeer dat vanuit Wetteren richting E40 of richting Brusselsesteenweg moet, kan omrijden via de Noordlaan.