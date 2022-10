Eén op de drie dodingen wordt niet ontdekt: hoe komt dat? En over welke dodingen gaat het?

Bij een ongewoon overlijden is het niet meteen duidelijk dat het om een doding gaat. Er wordt vooral gekeken naar de situatie, legt Van de Voorde uit. "Bijvoorbeeld een lichaam dat is gevonden in het water, aan een trap of na een brand." Het is vooral in deze groep dat sommige dodingen niet worden ontdekt."Het gaat om onverwachte of plotse overlijdens zonder aanknopingspunt. Vaak gaat men er dan van uit dat het hartinfarct zal zijn."