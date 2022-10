Oekraïense leger stoot verder door in het zuiden: stort het Russische front rond Cherson nu ook in elkaar?

Die Oekraïeners staan nog wel een goeie 100 kilometer ten oosten van de belangrijke havenstad Cherson, maar toch verloopt hun opmars erg snel. Dat zou er op wijzen dat de Russen in paniek raken en -net zoals eerder in Izjoem en Liman- hun linies in elkaar zien storten. Her en der is op sociale media in Rusland of van pro-Russische separatisten paniek of toch onrust te horen.