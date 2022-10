Premier Alexander De Croo (Open VLD): "Goed dat indexmechanisme er is in momenten van crisis"

"Dat er weinig vertrouwen is in politiek, is een opdracht voor mij. Maar dat we een sterke samenleving hebben, is het resultaat van ons allemaal." De doelstelling voor De Croo is niet alleen een goed functionerende politiek, maar vooral een sterke samenleving.

Meer vertrouwen in de politiek krijg je door meer en betere uitleg van politici. "Maar politieke besluitvorming is moeilijk. We hebben heel veel verschillende meningen in ons land", geeft hij toe. Maar we kunnen het verschil maken door om te gaan met al die verschillende meningen. "Maar als de centrumpartijen niet leveren, is het logisch dat mensen ergens anders gaan kijken om hun goesting te vinden", duidt de premier de politieke realiteit dat veel burgers hun heil blijken te zoeken bij extreme partijen.

"Stop met elk meningsverschil uit te vergroten alsof dat het einde van de democratie is", luidt de boodschap van de premier. Zijn boodschap is duidelijk ook gericht aan commentatoren in de media. "Meningsverschillen zullen er altijd zijn, en als die er niet meer zouden zijn, zijn we zeer slecht bezig."